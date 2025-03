Moioli rischia, cade ed è squalificata: in Turchia ottavo posto nella gara a coppie

Ottavo posto con rimpianto per la bergamasca Michela Moioli e Omar Visintin nella gara a mista a squadre di domenica 2 marzo che ha chiuso tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross di Erzurum, in Turchia. Superati agevolmente i quarti, nella prima run della semifinale l’azzurro Visintin ha accumulato un ritardo di 26 centesimi chiudendo in ultima posizione la sfida con austriaci, americani e francesi. Nella prova femminile Michela Moioli si è quindi trovata con un ritardo da recuperare e inevitabilmente ha dovuto rischiare qualcosa, ma nel tentativo di sorpasso sulla francese Lea Casta ha innescato la caduta. Inevitabile la squalifica e l’ottavo posto finale per gli azzurri senza disputare la finalina.