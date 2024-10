Moioli e la tavola nerazzurra: sui social il sondaggio sul nome

Per la stagione della Dea e per la sua che, in Coppa del Mondo, scatta a dicembre da Cervinia. «L’idea - dice Moioli - nasce da una questione tecnica: ho cambiato modello di tavola per cercare qualcosa di più forte, più veloce e anche più impegnativo, che però garantisca una resa maggiore. Siccome la volevo con un colore diverso dalle altre, ho pensato all’Atalanta. È un omaggio per la vittoria di Dublino, ai valori che trasmette, ma la volontà è quella di rinsaldare ulteriormente il legame con la mia città, la mia terra e con un simbolo dell’eccellenza sportiva bergamasca nel mondo. A cui sono legata non solo per tifo ed appartenenza, ma anche da un marchio come Gewiss». E Michela ha chiesto ai followers sui social di proporre il nome per il suo amato «attrezzo».