Mondiale di motocross: Bonacorsi sul podio in gara1 in Finlandia

Andrea Bonacorsi protagonista in Finlandia nella 13ª tappa del Mondiale di motocross: nella classe regina (la MxGp), domenica 13 luglio il bergamasco del Team Fantic ha conquistato il terzo posto in gara1 e l’ottavo in gara2, per il quinto posto nella classifica assoluta. Un risultato che, complice l’assenza degli infortunati Herlings e Renaux, ha fatto guadagnare al bergamasco due posizioni nella classifica generale: il 22enne di Scanzo ora è 6° nella classifica guidata dal francese Romain Fabvre su Kawasaki (627 punti) davanti al belga Lucas Coenen (Ktm, 612) che grazie alla tripletta ottenuta in Finlandia ha avvicinato la vetta.