Mondiali, Goggia ultima chiamata: giovedì 13 febbraio si gioca il sogno gigante

Giovedì 13 febbraio ai Mondiali di Saalbach Sofia Goggia gioca l’ultima chance di conquistare una medaglia iridata nel gigante al via alle 9,45 (la seconda manche alle 13,15). Sofia cerca l’acuto dopo il quinto punto in superG e l’opaca prestazione in discesa. Punta in alto anche Federica Brignone, argento in superG, e sperano nell’exploit le altre due azzurre Marta Bassino e Lara Della Mea.

Della Vite, in coppia con Innerhofer (15° in discesa), ha inforcato in slalom in avvio di gara dando addio ai sogni di gloria. Settimo posto invece per Mattia Casse, sesto in discesa ma penalizzato dalla manche non brillante di Stefano Gross in slalom.