Mondiali in Thailandia: Puppi d’argento, Italia d’oro. E fa festa anche Bergamo

Italia grande protagonista nel trail corto (38 km) dei Mondiali di corsa in montagna, con l’argento individuale di Francesco Puppi e l’oro a squadre. E fa festa anche Bergamo: il comasco Puppi è infatti da anni tesserato per l’Atletica Valle Brembana , mentre sul gradino più alto del podio a squadre oltre a Puppi sono saliti anche Christian Minoggio (decisivo per la classifica con il decimo posto), piemontese del Pegarun di Almenno San Salvatore , e Luca Cagnati, veneto dell’ Atletica Valli Bergamasche Leffe (50° al traguardo).