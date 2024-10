Mondiali su pista, Consonni si regala uno splendido argento nell’omnium

Un diamante d’argento . Mancava un pezzo nella gioielleria azzurra ai Mondiali su pista a Ballerup , in Danimarca, e ci ha pensato Simone Consonni a colmare il vuoto. Sabato 19 ottobre il 30enne di Brembate Sopra conquista uno splendido secondo posto nell’omnium nella penultima giornata della kermesse iridata. L’argento di Simone è frutto della sua costanza: Consonni ha chiuso secondo nello scratch, sesto nella tempo race, terzo nell’eliminazione e secondo nella corsa a punti. Il titolo è andato al belga Lindsay De Vlyder, bronzo all’olandese Yanne Dorenbos.

«Sono venuto qui con la serenità di poter far bene – ha spiegato Simone –, e l’ho dimostrato. Nella mia testa ho un progetto e questo argento non è male per iniziare».