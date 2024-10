Mondiali su pista, Fidanza quarta nello scratch. Ma ora sogna nell’inseguimento

Medaglia sì, ma di legno. Prima giornata amara per il ciclismo bergamasco ai Mondiali su pista a Ballerup, in Danimarca. Mercoledì 16 ottobre Martina Fidanza ha sfiorato il podio nello scratch, chiudendo al quarto posto dopo aver tenuto le posizioni di testa fino all’ultimo giro. Nel momento decisivo però la 24enne di Brembate Sopra non è riuscita a resistere all’assalto dell’olandese Lorena Wiebes, trionfatrice di giornata seguita sul podio dall’americana Jennifer Valente e dalla neozelandese Ally Wollanston.