Sport / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Nella tre giorni in Val di Fassa Goggia inizia la volata per le coppe di specialità

SCI ALPINO. Venerdì 6 e sabato 7 marzo discesa, domenica 8 superG: la tre giorni di Coppa del Mondo in Val di Fassa mette in palio punti pesanti per le coppe di specialità, con Sofia Goggia che difende la vetta in superG e prova la rimonta in discesa.

Sofia Goggia nelle prove in Val di Fassa
Sofia Goggia nelle prove in Val di Fassa
(Foto di Marco Trovati/Pentaphoto)

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Val di Fassa con la tre giorni di prove veloci a passo San Pellegrino che da venerdì 6 marzo a domenica 8 mette in palio punti pesanti per le coppe di specialità prima delle finali di Lillehammer. In lizza per entrambe le coppette la bergamasca Sofia Goggia che comanda la classifica di supergigante ed è quarta in quella di discesa. E proprio due discese apriranno il programma in Val di Fassa: venerdì 6 marzo cancelletto aperto alle 11,30 con Sofia Goggia (giovedì ottava in prova a 67 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb) al via con il pettorale 15. Sabato 7 marzo il bis alle 10,45. Nella classifica di discesa la fuoriclasse bergamasca è in quarta posizione con 240 punti nella classifica comandata da Lindsey Vonn con 400 punti, ma l’americana è fuorigioco per il grave infortunio rimediato alle Olimpiadi. In lizza per il sorpasso le tedesche Emma Aicher (306 punti) e Kira Weidle (256), con Sofia Goggia (240) e Laura Pirovano (236) che sognano una rimonta che con i 100 punti assegnati al vincitore di ogni gara non è impossibile.

Goggia guida la classifica di superG

Domenica 8 marzo alle 10,45 è invece in programma un supergigante, specialità che, con solo due gare ancora da disputare, vede la bergamasca in vetta con 420 punti davanti alla neozelandese Alice Robinson (336) e alla tedesca Emma Aicher (304). E domenica spera di essere al cancelletto di partenza anche Ilaria Ghisalberti: la 25enne di Zogno, dopo essere stata nelle retrovie in prova (53ª mercoledì e 49ª giovedì), non sarà schierata in discesa e aspetta la sua occasione per il supergigante, più adatto alla sua caratteristiche di gigantista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Zogno
Sport
Sci alpino
Sofia Goggia
Nina Ortlieb
lindsey vonn
Emma Aicher
Kira Weidle
laura pirovano
Coppa del Mondo