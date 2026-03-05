Nella tre giorni in Val di Fassa Goggia inizia la volata per le coppe di specialità

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Val di Fassa con la tre giorni di prove veloci a passo San Pellegrino che da venerdì 6 marzo a domenica 8 mette in palio punti pesanti per le coppe di specialità prima delle finali di Lillehammer. In lizza per entrambe le coppette la bergamasca Sofia Goggia che comanda la classifica di supergigante ed è quarta in quella di discesa. E proprio due discese apriranno il programma in Val di Fassa: venerdì 6 marzo cancelletto aperto alle 11,30 con Sofia Goggia (giovedì ottava in prova a 67 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb) al via con il pettorale 15. Sabato 7 marzo il bis alle 10,45. Nella classifica di discesa la fuoriclasse bergamasca è in quarta posizione con 240 punti nella classifica comandata da Lindsey Vonn con 400 punti, ma l’americana è fuorigioco per il grave infortunio rimediato alle Olimpiadi. In lizza per il sorpasso le tedesche Emma Aicher (306 punti) e Kira Weidle (256), con Sofia Goggia (240) e Laura Pirovano (236) che sognano una rimonta che con i 100 punti assegnati al vincitore di ogni gara non è impossibile.