Niente Europeo per Marten de Roon. «Ho lavorato per farcela, ma devo rinunciare»

«Ho lavorato per farcela, ma non sarò all’Europeo». Con questa frase postata su Instagram, Marten de Roon lunedì 27 maggio ha annunciato che non parteciperà agli Europei al via in Germania il 14 giugno . Il centrocampista atalantino si è procurato una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro il 15 maggio, nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un infortunio che l’ha costretto a saltare anche la finale di Europa League vinta dall’Atalanta su Bayer Leverkusen.

«Ho passato molto tempo con lo staff medico, ma è venuto fuori che non potrò partecipare all’Europeo - il messaggio postato su Instagram da de Roon che era stato inserito fra i trenta preconvocati dell’Olanda -. Nella mia carriera e nella mia vita non credo di avere mai avuto una settimana così piena di alti e bassi. Ho perso la Coppa Italia, non ho potuto giocare la finale di Europa League, ma l’abbiamo vinta. Proprio in questo stato di euforia ho lavorato per farcela, ma non sarò all’Europeo. È un giorno molto duro, ma supererò tutto questo e sosterrò la squadra e i miei amici come un tifoso: forza Olanda».