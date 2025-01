Non solo super Goggia a Plan de Corones: in gara anche Ghisalberti e la «deb» Guerinoni

Tre le bergamasche al via dello slalom gigante di Plan de Corones, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Alla plurititolata Sofia Goggia e ad Ilaria Ghisalberti - quest’ultima a punti sia a Killington sia a Kranjska Gora dove è giunta rispettivamente 21ª e 23ª - si aggiunge, al debutto assoluto in Coppa del Mondo, Alessia Guerinoni. La 22enne, di Zogno come Ghisalberti, si è guadagnata il primo gettone tra le big al pari di Carole Agnelli. Quest’ultima, valdostana, porta a undici il contingente italiano, guidato dalla leader della classifica generale e di quella di discesa Federica Brignone.