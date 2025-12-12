Novanta minuti e altrettante storie di vite in nerazzurro

Non una storia, ma tante storie. Novanta, come i minuti di una partita. Poi ogni tifoso è libero di aggiungerci i propri supplementari e - se riesce a reggere - anche i rigori. «Passione, memoria, appartenenza e, perché no, leggerezza. Come una di quelle chiacchierate al bar con gli amici vecchi e nuovi, ma anche con perfetti sconosciuti, di quelli che ti ritrovi accanto con qualcosa di nerazzurro e tanto basta».

La presentazione

«Solo Atalanta, 90’ e tante vite» (Bolis Edizioni, 254 pagine) è tutto questo, un libro che prova a restituire Bergamo e l’Atalanta seguendo le traiettorie della storia e del tifo nerazzurro. Un lavoro a quattro mani di Dino Nikpalj, vicecaporedattore de L’Eco di Bergamo al seguito della società nerazzurra da diversi anni, e Andrea Riscassi, milanese trapiantato a Bergamo, giornalista Rai che segue l’Atalanta (e la nazionale) da tempo per RaiSport. Verrà presentato mercoledì 17 alle 21 al «Morla Bistrot» di viale Giulio Cesare 2 a Bergamo.

«In questo libro non troverete una storia, ma tante storie, una per ogni minuto di partita. Non cercate una logica, una scansione temporale, un prima o un dopo, non esiste» si legge nella prefazione degli autori. Seguita da un'altra intro, quella di Lele Adani, ex calciatore e ora commentatore televisivo, uno che l'Atalanta l'ha vista molte volte e ne ha percepito lo spirito di una realtà capace di «andare avanti, contro tutto e tutti, sempre lì pronta a stupire, tra il fastidio dei grandi e l'interesse del mondo calcistico tutto: non c'è stato un Paese che non si sia studiato l'Atalanta» scrive.