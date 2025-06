Nuovo record sul Monte Bianco, è del bergamasco Boffelli

Appena sette giorni dopo il record di salita e discesa del versante francese del Monte Bianco stabilito dal transalpino Benjamin Védrines (4h54’41”), il bergamasco William Boffelli ha stabilito un nuovo primato, impiegando 11 minuti in meno (4h43’24”). Ingegnere classe 1993, l’atleta del Crazy/Kailas, vive per lavoro a Courmayeur, dove è tecnico ricercatore presso la Fondazione montagna sicura. L’impresa per ottenere il tempo più veloce conosciuto - si legge in una nota del suo staff - è iniziata nella mattinata di sabato 31 maggio alle 5.45 a Chamonix (Francia).