Occhi puntati su Demiral. D’Amico: «Investimento per il futuro dell’Atalanta»

L’Atalanta, presente l’a.d. Luca Percassi (il presidente Antonio Percassi era assente per problemi personali), ha presentato il nuovo suo nuovo staff dirigenziale: Lee Congerton (direttore tecnico) e Tony D’Amico (direttore sportivo). I due prendono il posto che era di Giovanni Sartori e di Lele Zamagna, che però resta in organico con una qualifica da definire ma esattamente con gli stessi compiti di prima: girare l’Europa per vedere e valutare giocatori .