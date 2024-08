Olimpiadi di Parigi: dietro ai trionfi delle Fate c’è un po’ di Bergamo

Dietro questo doppio trionfo (a cui si aggiunge l’argento di squadra di settimana scorsa), oltre il quotidiano impegno in palestra delle atlete, c’è anche il lavoro di Monica Bergamelli. Ex ginnasta olimpionica originaria di Alzano Lombardo, 40 candeline spente a maggio, da diversi anni è allenatrice all’Accademia internazionale di ginnastica artistica femminile a Brescia, struttura federale guidata dal Direttore tecnico della nazionale italiana femminile Enrico Casella, che si avvale dei tecnici federali Bergamelli, appunto, e Marco Campodonico. Proprio lei è l’allenatrice della trave all’Accademia, dove si allenano le azzurre (e le future promesse) della ginnastica artistica italiana come la brembatese Giorgia Villa, le gemelle Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli.