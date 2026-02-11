Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Olimpiadi, per Casse è l’ultima chiamata. Franzoni e Paris per l’oro

SUPERG UOMINI. Il bergamasco d’adozione è una mina vagante in crisi Gli altri due azzurri, già medagliati in discesa, sfidano ancora gli svizzeri

Mauro de Nicola
Mauro de Nicola

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Mattia Casse, 35enne valsusino da anni nella Bergamasca, è stato 11° nella discesa olimpica di Bormio
Mattia Casse, 35enne valsusino da anni nella Bergamasca, è stato 11° nella discesa olimpica di Bormio
(Foto di ansa)

Ultima chiamata per Mattia Casse mercoledì mattina ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con il SuperG che alle 11,30 (Rai2 e Eurosport) sulla Stelvio di Bormio conclude le gare veloci dello sci alpino. Un tracciato il cui manto nevoso sta creando qualche problema di troppo al 35enne valsusino che a Bergamo consideriamo «nostro» in quanto ormai da oltre dieci anni risiede nella nostra provincia: «Non riesco a trovare la lettura per questa neve - confessava al termine della discesa per la Team Combined - e al momento non ce la faccio a fare meglio».

E se per Casse il superG odierno assume il valore della classica ultima spiaggia, diverso è l’approccio degli altri componenti del quartetto azzurro con Franzoni e Paris che si presentano al cancelletto con la tranquillità rappresentata dall’aver già una medaglia al collo, l’argento e il bronzo della discesa con cui hanno aperto la loro avventura olimpica che, viste le condizioni, potrebbe continuare nel segno dei metalli preziosi, mentre per Christof Innerhofer la serenità viene oltre che dalla maturità dei suoi 41 anni suonati, soprattutto dall’essere alla quinta Olimpiade vantando peraltro in bacheca l’argento nella discesa di Sochi (con l’oro che gli sfuggì per il soffio di 6 centesimi) e il bronzo nella Supercombi della stessa edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bormio
Sci nautico
Sport
Sci alpino
Ciclismo
Automobilismo
Mattia Casse
Christof Innerhofer
Von Allmen
Tanguy Nef
Fiamme Oro
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026