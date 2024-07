Olimpiadi, sesta l’Italia del bergamasco Yumin Abbadini. Ora tocca alle azzurre di Giorgia Villa

Si erano presentati con il sesto punteggio alla finale, e hanno confermato il piazzamento. Gli azzurri hanno chiuso al sesto posto il concorso generale a squadre maschile di ginnastica artistica delle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto il Giappone conquistare il titolo . Al termine delle sei rotazioni, la nazionale nipponica ha chiuso col punteggio più alto di 259.594, l’argento va alla Cina (259.062), bronzo per gli Stati Uniti (257.793). Per l’Italia - in azione con Yumin Abbadini , 23enne di Ranica, Nicola Bartolini , Lorenzo Minh Casali , Mario Macchiati e Carlo Macchini - sesta piazza finale con 248.260.

Forza azzurre, davanti ci sono solo gli Usa

E c’è grande attesa per la «final eight» del concorso femminile, in programma martedì 30 luglio dalle 18,15 alla Bercy arena. L’Italia si presenta con il secondo punteggio di qualifica dietro solo alle stelle degli Stati Uniti con Simone Biles, in vetta provvisoria con 172.296. Un traguardo già storico per la formazione tricolore: la bergamasca Giorgia Villa, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito e Angela Andreoli hanno ottenuto il punteggio di 166.861. L’obiettivo delle azzurre, campionesse d’Europa in carica, è salire sul podio: la medaglia manca da 96 anni, ossia dall’edizione dei Giochi del 1928 ad Amsterdam quando fu argento.