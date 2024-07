Olimpiadi: venerdì la cerimonia di apertura, sabato tocca ad Abbadini

Emozione olimpica anche per undici bergamaschi, in lizza fra ginnastica, atletica e ciclismo . Il primo a gareggiare sarà Yumin Abbadini che romperà il ghiaccio sabato 27 luglio nelle qualificazioni della ginnastica. La speranza è che l’avventura orobica si protragga fino a venerdì 9 agosto, quando sono in programma le finali del salto triplo, delle staffette 4x100 di atletica e della madison femminile del ciclismo su pista.

I bergamaschi in gara a Parigi

Ginnastica artistica: Yumin Abbadini (23enne di Ranica), qualificazioni sabato 27 luglio, eventuali finali lunedì 29 luglio (squadre), mercoledì 31 luglio (all around), il 3, 4 e 5 agosto (attrezzi). Giorgia Villa (21enne di Brembate) qualificazioni domenica 28 luglio, eventuali finali martedì 30 luglio (squadre), giovedì 1° agosto (all around), 3, 4 e 5 agosto (attrezzi).