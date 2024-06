Pagliuca raddoppia: dopo l’Europa League si prende l’Nba con Boston

Double, doppietta, bis. Prima l’Atalanta, ora i Boston Celtics.Steve Pagliuca ricorderà a lungo il 2024. Dopo il trionfo in Europa League con i nerazzurri, martedì 18 giugno il co-chairman atalantino festeggia la vittoria dell’anello Nba dei Boston Celtics, dominatori delle Finals contro i Dallas Mavericks. Decisivo il netto 106-88 a Boston in gara5 disputata nella notte italiana che ha firmato il definitivo 4-1 nella serie consegnando ai Celtics il 18° titolo della storia del club, uno in più degli storici rivali dei Los Angeles Lakers. «Atalanta e Boston sono due squadre speciali che danno sempre tutto per vincere», ha esultato felice Pagliuca, comproprietario dei Celtics.