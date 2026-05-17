Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna

LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro emozionato dall’affetto dei suoi giocatori e dei tifosi. Il bilancio di stagione: «Siamo arrivati agli ottavi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e abbiamo centrato l’Europa».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
La festa a Palladino e ai nerazzurri per l’ultima partita di Campionato in casa
(Foto di Ansa/Magni)

C’è soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, ma anche un pizzico di amarezza per non aver salutato i tifosi con una vittoria. Mister Raffaele Palladino, dopo la sfida tra Atalanta e Bologna (chiusa 0-1 per gli ospiti domenica 17 maggio alla New Balance Arena), ha commentato così l’ultima uscita casalinga della stagione nerazzurra: «Ci tenevamo a chiudere con una bella prestazione e una vittoria per salutare i nostri tifosi, quindi c’è un po’ di rammarico per non aver centrato un risultato positivo».

Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna

Un gol evitabile

Il tecnico ha analizzato anche l’episodio che ha indirizzato la gara, parlando di un gol evitabile: «È calata un po’ l’intensità, la tensione, l’attenzione, e abbiamo preso un gol anche evitabile. Non abbiamo capito nemmeno quello che è successo e abbiamo preso gol su questo calcio piazzato». Al di là del risultato, però, Palladino ha voluto spostare l’attenzione sul traguardo più importante: la qualificazione europea .

Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna
Palladino: «Atalanta in Europa grande risultato, non era scontato». Ma resta il rammarico per il ko col Bologna

«Credo sia importantissimo aver centrato la qualificazione europea. Ho ringraziato i ragazzi, i tifosi, la società, tutti, perché questo è un grande risultato» ha ribadito il tecnico nerazzurro. Un obiettivo che, secondo l’allenatore, non deve essere considerato normale: «Poteva sembrare scontato, ma non lo è: abbiamo fatto davvero una grande rimonta».

La rimonta nerazzurra

Palladino ha ricordato il percorso compiuto dal suo arrivo a Bergamo, con la squadra risalita dal 13° al 7° posto: «Abbiamo recuperato tanti punti e tante posizioni. Va dato grande merito ai ragazzi e alla società: abbiamo remato tutti dalla stessa parte». Il tecnico ha rivendicato anche la competitività mostrata su più fronti: «Siamo arrivati agli ottavi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e abbiamo centrato l’Europa».

Emozionato, infine, per l’affetto ricevuto da squadra e tifosi a fine partita: «Mi sono emozionato, sono gesti che porterò per sempre con me». Sulle scelte di formazione, Palladino ha escluso messaggi alla società: «Faccio i cambi in funzione di quello che vedo in settimana e durante la partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta
evitabileIl
Bologna