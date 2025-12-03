Palladino: «La Coppa Italia è un obiettivo». De Roon: «C’è entusiasmo»

Un soddisfatto Raffaele Palladino commenta la vittoria, 4-0, della sua Atalanta in casa contro il Genoa, negli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia: «Non credo nel turnover, cerco di schierare sempre la miglior formazione sulla base degli allenamenti. Ho voluto vedere Zalewski, Pasalic da centrocampista, Kolasinac che mancava da tanto tempo, poi Sulemana, per il resto ho messo la squadra migliore. Tutti hanno trovato spazio finora, è stato importante per fare valutazioni»

«Continuiamo così»

Sull’evoluzione della squadra: «Quando sono arrivato qui eravamo ultimi per duelli vinti, per recupero palla in zone alte, questo era da un dato da migliorare e possiamo fare ancora meglio, ma la differenza la fa la pressione degli attaccanti, stanno facendo un grande lavoro. Sono stato aiutato un po’ da tutti, qui c’è una proprietà seria, sono costantemente al campo, poi sono stato aiutato da un gruppo di ragazzi seri, mi stanno mettendo in difficoltà tutti per le loro qualità. Adesso dobbiamo continuare così, sabato dobbiamo andare a fare una bella vittoria a Verona contro una squadra complicata su un campo ostico. Per quanto riguarda la Coppa Italia ci tengo tanto a questa competizione, deve essere l’obiettivo di tutti. Vogliamo arrivare fino in fondo».

De Roon: «C’è nuovo entusiasmo»