Palladino: «L’Europa è fondamentale». Il futuro? «Ci sarà tempo per incontrare società»

«Non ci faremo distrarre dalle voci dall’esterno, perché restiamo concentrati sul presente e sull’obiettivo Europa che è fondamentale. Poi ci siederemo con la società con la massima chiarezza, lealtà e apertura». Raffaele Palladino, alla vigilia dell’ultima partita stagionale in casa dell’Atalanta col Bologna, torna a parlare del suo futuro: «Gli avversari sono ancora in corsa per la Conference League e vengono qui per vincere. L’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato chiaro nei giorni scorsi: a fine stagione ci sediamo per capire se le idee combaciano per il bene dell’Atalanta».