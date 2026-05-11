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Sport / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Palladino: «Non penso al mio futuro ma al presente, con squadra c’è magia»

L’INTERVISTA. Le parole di Palladino alla fine della gara vinta a San Siro contro il Milan 2-3.

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Palladino: «Non penso al mio futuro ma al presente, con squadra c’è magia»
Carnesecchi e Palladino si abbracciano a fine partita
(Foto di Afb)

Milano

«Devo ringraziare i ragazzi, grande partita e grande prestazione. Abbiamo difeso bene e concesso niente nel primo tempo. Li voglio ringraziare pubblicamente, è la risposta di un grande gruppo che rema dalla stessa parte. Hanno risposto alla grande dopo una settimana particolare»: lo dice il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino dopo la vittoria sul Milan a San Siro.

«Carnesecchi mi dedica la vittoria? Sono un po’ emozionato, con loro grande magia. Non era scontato. Ho preso una squadra in difficoltà - spiega - e demotivata. Siamo settimi, zona europea, agli ottavi di Champions. Li ringrazio, loro come sempre hanno risposto sul campo. Io voglio il bene dell’Atalanta. Non penso al mio futuro, penso al presente».

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