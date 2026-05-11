Palladino: «Non penso al mio futuro ma al presente, con squadra c’è magia»

«Devo ringraziare i ragazzi, grande partita e grande prestazione . Abbiamo difeso bene e concesso niente nel primo tempo. Li voglio ringraziare pubblicamente, è la risposta di un grande gruppo che rema dalla stessa parte. Hanno risposto alla grande dopo una settimana particolare »: lo dice il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino dopo la vittoria sul Milan a San Siro.

«Carnesecchi mi dedica la vittoria? Sono un po’ emozionato, con loro grande magia. Non era scontato. Ho preso una squadra in difficoltà - spiega - e demotivata. Siamo settimi, zona europea, agli ottavi di Champions. Li ringrazio, loro come sempre hanno risposto sul campo. Io voglio il bene dell’Atalanta. Non penso al mio futuro, penso al presente».