Pallavolo, Solforati lascia il Volley Bergamo 1991

«Si comunica che il rapporto tra il Volley Bergamo 1991 e il tecnico Matteo Solforati, che legava lo stesso alla società rossoblù per la stagione 2023-2024, è cessato a far data da oggi, giovedì 23 novembre». Lo annuncia Volley Bergamo 1991 con un comunicato.

La squadra viene affidata al secondo allenatore Alberto Bigarelli in preparazione della trasferta in Piemonte per la gara con la Wash4Green Pinerolo, in programma domenica 26 novembre.