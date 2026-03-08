Paralimpiadi, Bendotti mette nel mirino il tris: pronto il debutto a Cortina in superG
SCI ALPINO. Lunedì 9 marzo il 32enne di Colere firmerà la sua terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022. «Ringrazio la mia famiglia e la gente della Val di Scalve, punto alla top ten».
Uno, due e tre. Il conto alla rovescia di Davide Bendotti è agli sgoccioli, il tour de force paralimpico è alle porte. Lunedì 9 marzo a Cortina, al cancelletto di partenza del superG, il 32enne di Colere metterà la firma sulla terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022.
Per lo scalvino, amputato alla gamba sinistra dopo un incidente in moto nel 2011 a 17 anni, sarà il primo atto di una settimana da circoletto rosso che proseguirà martedì 10 con la supercombinata, venerdì 13 con il gigante e domenica 15 con lo slalom.
«Mai avrei immaginato di girare il mondo per le gare e di avere un fan club tutto mio – ha detto Davide alla vigilia –. Devo ringraziare la mia famiglia, la gente di Colere e chi mi segue. A Cortina punto alla top ten che per me varrebbe oro».
