Sport / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Paralimpiadi, Bendotti mette nel mirino il tris: pronto il debutto a Cortina in superG

SCI ALPINO. Lunedì 9 marzo il 32enne di Colere firmerà la sua terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022. «Ringrazio la mia famiglia e la gente della Val di Scalve, punto alla top ten».

Davide Bendotti, 32 anni di Colere, è alla terza partecipazione alle Paralimpiadi invernali: oltre al superG disputerà la supercombinata, il gigante e lo slalom
Uno, due e tre. Il conto alla rovescia di Davide Bendotti è agli sgoccioli, il tour de force paralimpico è alle porte. Lunedì 9 marzo a Cortina, al cancelletto di partenza del superG, il 32enne di Colere metterà la firma sulla terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022.

Per lo scalvino, amputato alla gamba sinistra dopo un incidente in moto nel 2011 a 17 anni, sarà il primo atto di una settimana da circoletto rosso che proseguirà martedì 10 con la supercombinata, venerdì 13 con il gigante e domenica 15 con lo slalom.

«Mai avrei immaginato di girare il mondo per le gare e di avere un fan club tutto mio – ha detto Davide alla vigilia –. Devo ringraziare la mia famiglia, la gente di Colere e chi mi segue. A Cortina punto alla top ten che per me varrebbe oro».

