Paralimpiadi, Bendotti mette nel mirino il tris: pronto il debutto a Cortina in superG

Uno, due e tre. Il conto alla rovescia di Davide Bendotti è agli sgoccioli, il tour de force paralimpico è alle porte. Lunedì 9 marzo a Cortina, al cancelletto di partenza del superG, il 32enne di Colere metterà la firma sulla terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022.