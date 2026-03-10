Paralimpiadi, Bendotti si migliora: super 5° posto (con rimpianti) in combinata

Quinto , e con il lusso di qualche rimpianto. Dopo il nono posto in superG nella prima gara alle Paralimpiadi invernali di Cortina, lunedì 9 marzo, martedì 10 Davide Bendotti si è ulteriormente migliorato chiudendo al 5° posto la combinata standing in 2.01.20, a 3”03 dal vincitore, il francese Arthur Bauchet, e a poco più di un secondo dal bronzo dell’austriaco Arthur Grochar (miglior classificato nella sotto categoria LW2, nella quale Bendotti sarebbe stato secondo). Tra i due gradini del podio l’Italia sorride con Federico Pelizzari, argento.

«Quinto al mondo in combinata, nel momento più importante ho dimostrato di esserci ed è già questo un gran successo. Poi certo, arrivare lì vicino ti dà un po’ fastidio ma lo sport è anche questo», ha commentato a fine gara il bergamasco, atteso dal gigante, venerdì 13, e dallo slalom, domenica 15.