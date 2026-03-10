Burger button
Sport / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Paralimpiadi, Bendotti si migliora: super 5° posto (con rimpianti) in combinata

SCI ALPINO. Dopo il 9° posto in superG il 32enne di Colere chiude a poco più di un secondo dal podio nella combinata standing. «Nel momento più importante ho dimostrato di esserci». Venerdì 13 sarà in gara in gigante.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Davide Bendotti in azione alle Paralimpiadi di Milano Cortina: dopo il 9° posto in superG, martedì 10 marzo il bergamasco ha chiuso al 5° posto in combinata
Davide Bendotti in azione alle Paralimpiadi di Milano Cortina: dopo il 9° posto in superG, martedì 10 marzo il bergamasco ha chiuso al 5° posto in combinata
(Foto di Scaccini GMT/CIP)

Quinto, e con il lusso di qualche rimpianto. Dopo il nono posto in superG nella prima gara alle Paralimpiadi invernali di Cortina, lunedì 9 marzo, martedì 10 Davide Bendotti si è ulteriormente migliorato chiudendo al 5° posto la combinata standing in 2.01.20, a 3”03 dal vincitore, il francese Arthur Bauchet, e a poco più di un secondo dal bronzo dell’austriaco Arthur Grochar (miglior classificato nella sotto categoria LW2, nella quale Bendotti sarebbe stato secondo). Tra i due gradini del podio l’Italia sorride con Federico Pelizzari, argento.

Dopo il 4° posto parziale nel superG Bendotti ha sognato anche il podio, impresa parzialmente sfumata col 6° tempo in slalom. Ma la prova del 32enne di Colere resta superlativa.

«Quinto al mondo in combinata, nel momento più importante ho dimostrato di esserci ed è già questo un gran successo. Poi certo, arrivare lì vicino ti dà un po’ fastidio ma lo sport è anche questo», ha commentato a fine gara il bergamasco, atteso dal gigante, venerdì 13, e dallo slalom, domenica 15.

