Paralimpiadi, Bendotti si supera: è nono in superG, miglior risultato ai Giochi

«L’obiettivo è la top ten, varrebbe oro», aveva detto alla vigilia Davide Bendotti . Detto e fatto: l’obiettivo è stato centrato .

Bendotti (categoria LW2, amputato alla gamba sinistra) è reduce da una stagione complicata da molti guai fisici e alla fine ha sorriso orgoglioso. «Sono davvero felice, è stata l’annata più difficile della mia carriera, con tanti infortuni. Ho pensato di non farcela, ma sono contento per tutti quelli che mi hanno seguito. E sono stra-gasato per domani», ha detto con riferimento alla supercombinata, in programma martedì 10. Un’altra occasione per sognare.