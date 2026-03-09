Paralimpiadi, Bendotti si supera: è nono in superG, miglior risultato ai Giochi
SCI ALPINO. Lunedì 9 marzo a Cortina strepitosa prova del 32enne di Colere, alla terza partecipazione a cinque cerchi. «Sono felice, dopo l’annata più difficile della mia carriera». Martedì 10 può sognare nella supercombinata.
«L’obiettivo è la top ten, varrebbe oro», aveva detto alla vigilia Davide Bendotti. Detto e fatto: l’obiettivo è stato centrato.
Lunedì 9 marzo a Cortina, alla sua terza presenza alle Paralimpiadi invernali, il 32enne di Colere firma il miglior risultato (finora) ai Giochi, chiudendo al nono posto il superG maschile standing (in piedi) col tempo di 1.14.86, a 2”47 dal vincitore, lo svizzero Robin Cuche. Sul podio anche l’americano Patrick Halgren e il francese Jules Segers.
Bendotti (categoria LW2, amputato alla gamba sinistra) è reduce da una stagione complicata da molti guai fisici e alla fine ha sorriso orgoglioso. «Sono davvero felice, è stata l’annata più difficile della mia carriera, con tanti infortuni. Ho pensato di non farcela, ma sono contento per tutti quelli che mi hanno seguito. E sono stra-gasato per domani», ha detto con riferimento alla supercombinata, in programma martedì 10. Un’altra occasione per sognare.
