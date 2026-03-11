Paralimpiadi: Epis, niente recupero in extremis per il banked slalom

Sabato 14 marzo Davide Epis non sarà al via del banked slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 . Nella giornata di mercoledì 11 marzo I medici non hanno dato il nullaosta al 20enne di Sedrina dopo l’infortunio in allenamento di venerdì 6 marzo con la frattura a braccio sinistro con conseguente intervento il giorno successivo. Per il bergamasco sfuma quindi il sogno del debutto alle Paralimpiadi: dopo la prova di snowboardcross nella giornata inaugurale, non sarà al via nemmeno sabato del banked slalom. Stesso destino per il compagno di squadra Riccardo Cardani , a sua volta messo fuori dai giochi per un infortunio in allenamento proprio alla vigilia della rassegna a cinque cerchi.

L’unico bergamasco in gara a Milano Cortina 2026 è quindi Davide Bendotti, 32enne di Colere, che dopo il nono posto nel superG e il quinto in combinata, venerdì 13 sarà al via del gigante e domenica 15 dello slalom.