Paralimpiadi: Epis, niente recupero in extremis per il banked slalom
SPORT INVERNALI. Le speranze di recupero erano minime, ma mercoledì sono tramontate definitivamente: niente debutto alle Paralimpiadi per Davide Epis dopo l’infortunio in allenamento.
Cortina d’Ampezzo
Sabato 14 marzo Davide Epis non sarà al via del banked slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di mercoledì 11 marzo I medici non hanno dato il nullaosta al 20enne di Sedrina dopo l’infortunio in allenamento di venerdì 6 marzo con la frattura a braccio sinistro con conseguente intervento il giorno successivo. Per il bergamasco sfuma quindi il sogno del debutto alle Paralimpiadi: dopo la prova di snowboardcross nella giornata inaugurale, non sarà al via nemmeno sabato del banked slalom. Stesso destino per il compagno di squadra Riccardo Cardani, a sua volta messo fuori dai giochi per un infortunio in allenamento proprio alla vigilia della rassegna a cinque cerchi.
L’unico bergamasco in gara a Milano Cortina 2026 è quindi Davide Bendotti, 32enne di Colere, che dopo il nono posto nel superG e il quinto in combinata, venerdì 13 sarà al via del gigante e domenica 15 dello slalom.
© RIPRODUZIONE RISERVATA