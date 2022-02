Pechino, la neve domina le Olimpiadi: salta la seconda prova per la Goggia

La fitta neve a Yanqing ha portato all’annullamento della prevista prova della discesa libera donne, molto attesa nel clan azzurro per capire meglio le condizioni di Sofia Goggia.

Nel puntuale rispetto delle previsioni, sulle Olimpiadi di Pechino è arrivata la neve, con immediate ripercussioni sul programma della seconda domenica di gare di sci a Yanqing: cancellata la seconda prova della discesa libera femminile e rinvio di oltre un’ora della seconda manche dello slalom gigante maschile, che vede Luca De Aliprandini piazzato al sesto posto dopo la prima discesa. L’azzurro ha quindi la possibilità di aumentare il bottino di medaglie dell’Italia, che con undici podi è già più ricco di quello di PyeongChang 2018.

È lo svizzero Marco Odermatt in testa alla classifica del gigante maschile svoltasi non senza difficoltà causate dalla fitta nevicata e dal vento. Precede di soli quattro centesimi l’austriaco Stefan Brennsteiner e di otto il francese Mathieu Faivre. Il norvegese Henrik Kristoffersen, medaglia d’argento a PyeongChang, è quarto. La scarsa visibilità e la pesante neve lungo il percorso Ice River ha mandato fuori pista diversi sciatori, tra i quali gli altri due azzurri in gara, Tommaso Sala e Alex Vinatzer.