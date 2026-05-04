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Sport / Bergamo Città Lunedì 04 Maggio 2026

Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante

TENNIS. Internazionali d’Italia: la 22enne bergamasca, numero 141 al mondo, mercoledì 6 maggio sfiderà la 18enne promessa del tennis italiano.

Redazione Web
Redazione Web
Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante
Lisa Pigato, tennista bergamasca di 22 anni, è numero 141 al mondo

Un sorteggio beffardo per un match accattivante: Lisa Pigato, all’esordio nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026, si troverà di fronte mercoledì 6 maggio Tyra Grant, 18enne di origine americana e promessa del tennis italiano. Da numero 141 al mondo, primato personale della migliore orobica nel ranking Wta, difficilmente poteva andare meglio: Roma è un torneo Wta 1000, e Grant è numero 234.

Ugo Pigato: «Sfida complicata»

«La sfida è complicata - ha confermato il padre-coach di Lisa, Ugo Pigato -, anche perché Tyra ha poco da perdere ed è una che non soffre la pressione, ma al contrario sui grandi palcoscenici si esalta». Se la 22enne bergamasca vorrà fare un ulteriore salto di qualità, del resto, dovrà controllare l’emotività.

Chi vincerà tra le due amiche avrà come secondo ostacolo la canadese Victoria Mboko, numero 9 al mondo. Sorteggio agrodolce per Jasmine Paolini, all’esordio contro la vincente tra la rumena Cristian e la brasiliana Haddad Maia, nella sezione del tabellone in cui ci sono la russa Mirra Andreeva e l’americana Coco Gauff, finalista lo scorso anno quando fu battuta proprio dalla toscana.

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