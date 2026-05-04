Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante

Un sorteggio beffardo per un match accattivante: Lisa Pigato, all’esordio nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026, si troverà di fronte mercoledì 6 maggio Tyra Grant, 18enne di origine americana e promessa del tennis italiano. Da numero 141 al mondo, primato personale della migliore orobica nel ranking Wta, difficilmente poteva andare meglio: Roma è un torneo Wta 1000, e Grant è numero 234.

Ugo Pigato: «Sfida complicata»

«La sfida è complicata - ha confermato il padre-coach di Lisa, Ugo Pigato -, anche perché Tyra ha poco da perdere ed è una che non soffre la pressione, ma al contrario sui grandi palcoscenici si esalta». Se la 22enne bergamasca vorrà fare un ulteriore salto di qualità, del resto, dovrà controllare l’emotività.