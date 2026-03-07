Pirovano fa il bis, la discesa azzurra ha una nuova regina. Goggia undicesima
SCI. C’è qualcosa di magico in quel che è successo a Laura Pirovano nelle discese libere di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Venerdì sulla pista di casa in Val di Fassa la trentina ha vinto la discesa libera, per un solo incredibile centesimo di secondo. Infranto il tabù, si è ripetuta sulla stessa pista, nella stessa specialità e sempre con un vantaggio di un centesimo sulla seconda.
Clamoroso bis dell’azzurra Laura Pirovano che dopo il successo di venerdì, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di Cdm della Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi - imponendosi in 1’20”91 con un finale folgorante - la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio - 28 cm - sulla austriaca Cornelia Huetter. Terza a soli cinque centesimi in una gara batticuore la svizzera Corinne Suter.
Con questa eccezionale doppietta l’alteta trentina é ora al comando della classifica di disciplina con 426 punti, quando manca una gara alla fine della stagione. Dietro di lei la tedesca Emma Aicher con 408 ed oggi in ritardo.
Con questa doppietta, la trentina si ritrova ad essere la nuova regina azzurra della discesa. Non ha il gloriosissimo palmares di Sofia Goggia, nella gara 11esima. In classifica per l’Italia in questa seconda discesa di passo San Pellegrino ci sono quindi più indietro Nicol Delago e Sofia Goggia. La bergamasca sembra ancora non riuscire a ritrovare la strada della vittoria in discesa, mentre vola in superG. E domenica 8 marzo - con Sofia che guida la classiìfica di disciplina - in Val di Fassa ci sarà il penultimo della stagione con relativa coppa a portata di sci.
