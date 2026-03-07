Pirovano fa il bis, la discesa azzurra ha una nuova regina. Goggia undicesima

Clamoroso bis dell’azzurra Laura Pirovano che dopo il successo di venerdì, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di Cdm della Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi - imponendosi in 1’20”91 con un finale folgorante - la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio - 28 cm - sulla austriaca Cornelia Huetter. Terza a soli cinque centesimi in una gara batticuore la svizzera Corinne Suter.

Con questa doppietta, la trentina si ritrova ad essere la nuova regina azzurra della discesa. Non ha il gloriosissimo palmares di Sofia Goggia, nella gara 11esima. In classifica per l’Italia in questa seconda discesa di passo San Pellegrino ci sono quindi più indietro Nicol Delago e Sofia Goggia. La bergamasca sembra ancora non riuscire a ritrovare la strada della vittoria in discesa, mentre vola in superG. E domenica 8 marzo - con Sofia che guida la classiìfica di disciplina - in Val di Fassa ci sarà il penultimo della stagione con relativa coppa a portata di sci.