Più di 23 mila bergamaschi allo stadio Ecco come muoversi stasera a Milano

Poco meno di trentamila persone, anche questa volta. Non come con il Manchester City, ma più che con lo Shakhtar Donetsk: contro gli inglesi, tra l’altro, le 32 mila presenze potevano essere state gonfiate dalla presenza di vari spettatori neutrali vogliosi di vedere all’opera la squadra di Guardiola, mentre oggi, sugli spalti, ci sarà principalmente tutto il popolo nerazzurro. Ai 16.405 possessori dei mini-abbonamenti, vanno aggiunti i 6.846 biglietti «di casa» venduti entro ieri: gli atalantini saranno più di 23 mila. Contando anche i tifosi ospiti, che dovrebbero essere quasi 4.500, si parla di oltre 27.500 persone stasera a San Siro, con la vendita aperta fino al fischio d’inizio (anche se primo anello arancio, blu, verde e poltroncine arancio sono sold out).