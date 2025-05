Playoff di Serie C, Atalanta Under 23-Audace Cerignola si giocherà al Gewiss Stadium

L’Atalanta Under 23 si è qualificata, per la prima volta nella sua storia, al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il sorteggio ha stabilito che l’avversaria sarà l’Audace Cerignola, ma la grande notizia è un’altra: la sfida d’andata andrà in scena al Gewiss Stadium, domenica 18 maggio alle 18.15.

Atalanta U23-Audace Cerignola al Gewiss Stadium

Il comunicato dell’Atalanta: «A seguito del raggiungimento dello storico traguardo dei quarti di finale dei Playoff di Serie C NOW 2024/25 da parte dell’Atalanta U23, sarà il Gewiss Stadium di Bergamo, in luogo dello stadio comunale di Caravaggio, a ospitare la gara di andata del 2º turno della fase nazionale tra i nerazzurri di mister Francesco Modesto e l’Audace Cerignola, in programma per domenica 18 maggio alle 18.15».