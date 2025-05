Playoff di Serie C, l’Atalanta Under 23 vince 3-1 in rimonta con l’AlbinoLeffe

A Zanica il derby bergamasco nei playoff di Serie C, tra AlbinoLeffe e Atalanta Under 23. Per via del miglior piazzamento in campionato, ai seriani bastava un pareggio per qualificarsi al turno successivo: sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol del solito Zoma, per poi essere rimontati dalle reti, tutte nell’ultimo quarto d’ora, di Vlahovic, Ceresoli e Vavassori.