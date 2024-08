Plebani, bronzo che vale oro a Parigi

Dalla scorsa domenica Plebani e Bernard, come del resto Claudia Cretti che fa parte del settore ciclismo, sono a Parigi dove hanno avuto l’opportunità di intensificare la preparazione al Velodromo di Saint Quentin dove ieri hanno affrontato la prima delle due gare d’inseguimento su pista. Le capacità dell’azzurro di Sarnico e la forza del piemontese si sono messe in evidenza già nella mattinata nelle prove di qualificazione: i due azzurri hanno subito messo le cose in chiaro superando con il terzo posto, la fase di qualificazione della finale. «Un sogno, quello mio e di Lorenzo che abbiamo realizzato. Un terzo posto che per noi rappresenta una medaglia d’oro. Per noi le prime due classificate (oro all’Olanda, argento all’Inghilterra, ndr) erano inavvicinabili».