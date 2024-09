Presentato a Como il Giro di Lombardia. La partenza da Bergamo il 12 ottobre

Dal 2012 all’edizione di quest’anno la Città dei Mille ha visto la partenza della competizione per nove volte consentendo agli appassionati bergamaschi di respirare aria di grande ciclismo nelle ore precedenti la partenza. «Promoeventi Sport - ha commentato il presidente Giovanni Bettineschi - è attiva sul territorio di Bergamo da più di vent’anni con l’obiettivo di valorizzare la provincia attraverso il supporto all’organizzazione di eventi sportivi, in particolare in una disciplina molto amata e praticata da noi bergamaschi: il ciclismo. Un impegno che quest’anno ci ha visto lavorare con Rcs Sport nell’organizzazione della partenza della quinta tappa del Giro Next Gen 2024 dello scorso giugno e concludiamo con Il Lombardia di ottobre. Il valore del nostro impegno per il Lombardia sta nel lavoro di squadra con gli amici del Club Ciclistico Canturino 1902 con cui condividiamo l’alternanza tra partenza e arrivo».