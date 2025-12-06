Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Robinson in testa gigante Mont Tremblant, Goggia decima

SCI. Nella prima manche la bergamasca non ha brillato, ma nella seconda prova, in programma alle 20, può recuperare qualcosa. Ilaria Ghisalberti è 27esima a quasi tre secondi dalla leader.

Sofia Goggia, la bergamasca è decima nella prima manche del gigante canadese di Mont Tremblant, 27esima l’altra sciatrice orobica Ilaria Ghisalberti
Dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo di Mont Tremblant, nel Quebec, in Canada è al comando la neozelandese Alice Robinson in 1.07.05. Dietro di lei la croata Zrinka Ljutic in 1.07.38 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.07.54.

Per l’Italia - su una pista non ripida ma con tracciato aritmico e soprattutto un fondo abbastanza morbido e difficile per i dieci centimentri di neve caduti nella notte mentre il cielo è coperto e continua a nevicare con visibilità non buona - la migliore è la bergamasca Sofia Goggia, 10/a in 1.08.32 .

Poi, con cinque azzurre al via e tutte tra le prime trenta, ci sono decisamente più indietro Lara Della Mea al momento 20/a in 1.09.41, l’altra bergamasca Ilaria Ghisalberti in 1.09.64 è 27esima, Giorgia Collomb in 1.09.79 e Asja Zenere in 1.10.01. Seconda manche alle ore 20.

Bergamo
Sport
Sci alpino
Alice Robinson
Sofia Goggia
Zrinka Ljutic
Mikaela Shiffrin
Ilaria Ghisalberti
Giorgia Collomb