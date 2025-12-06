Robinson in testa gigante Mont Tremblant, Goggia decima

Dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo di Mont Tremblant, nel Quebec, in Canada è al comando la neozelandese Alice Robinson in 1.07.05. Dietro di lei la croata Zrinka Ljutic in 1.07.38 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.07.54.

Per l’Italia - su una pista non ripida ma con tracciato aritmico e soprattutto un fondo abbastanza morbido e difficile per i dieci centimentri di neve caduti nella notte mentre il cielo è coperto e continua a nevicare con visibilità non buona - la migliore è la bergamasca Sofia Goggia, 10/a in 1.08.32 .