Roma si sta avvicinando: dal 30 aprile i biglietti per il pullman

Roma si avvicina. L’operazione-trasferta in vista della finale di Coppa Italia, in programma allo Stadio Olimpico mercoledì 15 maggio, è ormai ai nastri di partenza. Il 30 aprile alle 10 sono state aperte le vendite del pacchetto di Ovet per viaggiare verso Roma: il viaggio sarà in pullman, il prezzo è di 155 euro (il biglietto della partita è escluso, dovrà essere acquistato direttamente dal tifoso).

Il programma del viaggio

Il programma della «discesa» a Roma è sostanzialmente definito. Si partirà mercoledì 15 maggio al mattino, con ritrovo dei partecipanti in via Autostrada (piazzale del mercato); l’arrivo nella capitale è previsto nel pomeriggio, il trasferimento all’Olimpico avverrà sulla base delle disposizioni delle autorità locali. Alle 21 il fischio d’inizio del match, al termine della partita (che potrebbe riservare anche i tempi supplementari o i rigori…) si partirà per il rientro; l’arrivo a Bergamo è previsto indicativamente per le ore 8 del mattino di giovedì 16 maggio. La quota di 155 euro comprende il viaggio andate e ritorno in bus da Bergamo, accompagnatore e assicurazione medica (è appunto escluso il biglietto della partita). «Orari e programma indicativi - specifica Ovet - potrebbero subire variazioni per causa di forza maggiore e/o sicurezza senza alcun preavviso da parte delle autorità competenti locali. Ovet organizza la trasferta in bus con due autisti, nel rispetto delle regole di riposo previste dal codice stradale in vigore».