Rotondo come negli anni ’80: il nuovo stemma dell’Atalanta
LA NOVITÀ. Il club dovrebbe presentarlo il prossimo 22 maggio, nell’anniversario della vittoria dell’Europa League. L’indizio sui social.
Ieri mattina (6 maggio), canali social dell’Atalanta. Spunta un video con un bimbo protagonista. Si stende sul letto, è pensieroso. Osserva una fotografia poggiata sul comodino: c’è lui, allo stadio, con quella che ha tutta l’aria d’essere una sorella maggiore. All’improvviso si alza e si siede alla scrivania. Davanti un foglio bianco, nella mano un pennarello blu. Disegna la parte centrale dello stemma dell’Atalanta. Il video si chiude, con una data in sovraimpressione: 22 maggio 2026.
Non un giorno come gli altri. Il 22 maggio l’Atalanta festeggerà il secondo anniversario della vittoria dell’Europa League. E – il condizionale è d’obbligo, ma le voci circolano ormai da settimane – dovrebbe farlo in un modo davvero speciale: presentando il suo nuovo stemma, a 33 anni dall’ultimo cambiamento significativo.
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