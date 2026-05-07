Rotondo come negli anni ’80: il nuovo stemma dell’Atalanta

Ieri mattina (6 maggio), canali social dell’Atalanta. Spunta un video con un bimbo protagonista. Si stende sul letto, è pensieroso. Osserva una fotografia poggiata sul comodino: c’è lui, allo stadio, con quella che ha tutta l’aria d’essere una sorella maggiore. All’improvviso si alza e si siede alla scrivania. Davanti un foglio bianco, nella mano un pennarello blu. Disegna la parte centrale dello stemma dell’Atalanta. Il video si chiude, con una data in sovraimpressione: 22 maggio 2026.