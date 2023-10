Ruggeri prende un pugno da Nasti. L’attaccante cacciato dal ritiro dell’U21

Anche se l’episodio non è paragonabile per gravità all’inchiesta sulle scommesse che ha coinvolto Tonali e Zaniolo nella nazionale maggiore, è comunque l’ulteriore sintomo di una gioventù confusa, e che soprattutto sembra non realizzare quante e quali responsabilità comporta vestire la maglia dell’Italia, non solo in campo. Questa volta c’è andata di mezzo l’Under 21 che, a pochi giorni dall’incontro con la Norvegia per le qualificazioni all’Europeo del 2025, ha perso venerdì 13 ottobre una pedina importante a causa di una lite sfociata in un pugno e una sospetta frattura del setto nasale. A sferrare il colpo l’attaccante del Milan, ma in prestito al Bari, Marco Nasti, 20 anni. Ad avere la peggio il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, 21, dell’Atalanta.