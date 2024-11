Runners Bergamo, sulla nuova divisa c’è anche «L’Eco»

«Il vanto dei Runners Bergamo è quello di poter contare in molte gare su atleti che si piazzano nelle prime posizioni della classifica, ma anche tra gli ultimi. I nostri runners sanno che la competizione è prima di tutto con sé stessi e la vera rincorsa sta nel migliorare le prestazioni personali, qualsiasi esse siano». Con il presidente del Runners Bergamo Mario Pirotta, il direttore artistico di Radio Alta e runner appassionato Teo Mangione ha ripercorso alcuni episodi e personaggi del frizzante gruppo sportivo bergamasco che riunisce, insieme ad alcuni professionisti ed ex professionisti di rilievo nazionale - come lo stesso Pirotta, ma anche Tiziano Marchesi e Chiara Milanesi - anche un nutrito gruppi di dilettanti (in tutto quasi 700) che quotidianamente colorano le strade della città nelle diverse ore della giornata per allenamenti e corse non competitive.

Le nuove divise

(Foto di Bedolis) Svelate le nuove maglie

(Foto di Bedolis) Il momento della cerimonia

(Foto di Bedolis)

L’occasione si è prestata anche per ringraziare gli sponsor che sostengono le attività dei Runners Bergamo - tra i più numerosi e attivi in Italia - come la Mezza maratona sul Brembo, la Bergamo city trail nell’ambito della Millegradini e la Nembro Selvino. A salutare anche i numerosi volontari accorsi alla presentazione c’è stata anche Marcella Messina, assessora allo sport del Comune di Bergamo che si è complimentata per la sempre nutrita partecipazione dei runners alle manifestazioni di solidarietà che nel corso dell’anno popolano il calendario dei bergamaschi.

Gli hanno fatto eco Alessandro Redondi, segretario particolare della Sindaca Carnevali - anche lui dei Runners Bergamo da 10 anni - e Patrik Lardo Presidente del Consiglio comunale di Dalmine che collabora fattivamente alla tradizionale Mezza maratona sul Brembo del 6 gennaio.

A fare l’unveiling sono stati Mario Pirotta e Massimo Cincera, presidente della Sesaab, editrice de L’Eco di Bergamo, anche lui dei Runners Bergamo: il nostro Gruppo da quest’anno è ufficialmente il media partner con tutti i mezzi del gruppo editoriale per le manifestazioni e le attività del gruppo sportivo.

Accanto a Pirotta hanno salutato la nuova divisa il past president dei Runners Bergamo Virgilio Barcella, il segretario Sergio Appiani e gli amici runners in rappresentanza dei volontari sempre indispensabili per portare avanti le gare e le attività dell’associazione. Un ringraziamento particolare di Pirotta è stato rivolto ad Andrea Pedretti di Onis Sportswear di Cologno al Serio che ha realizzato tutta la linea di abbigliamento dei runners (prodotto ufficiale Runners Bergamo) che in questa nuova versione si presenta con un fondo sfumato solcato da linee trasversali sulle quali sono posati i loghi del gruppo, nel mediapartner e degli sponsor.

Come di consueto i runners potranno acquistare l’abbigliamento nella sede presente al Lazzaretto prenotando le taglie tramite la mail [email protected] e presto anche in uno shop online gestito direttamente dal produttore.

A dicembre la Sgambada

L’appuntamento è per il prossimo 8 dicembre per la Sgambada dei soci che prenderà avvio dal Lazzaretto alle ore 9 e si snoderà per le vie della città concludendosi poi con il brindisi augurale in sede.