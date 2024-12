Sabato l’Atalanta a Cagliari, da valutare Scalvini e Cuadrado

Attualmente ci sono tre giocatori ai box: da valutare le situazioni di Cuadrado, alle prese con un risentimento muscolare al flessore sinistro, e di Scalvini, che nei giorni scorsi si è procurato un trauma contusivo-distrattivo della spalla sinistra. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno in ogni caso escluso fratture.

Sempre out Scamacca, che si è rotto il crociato e tornerà a febbraio. Rispetto a martedì, sabato tornerà a disposizione Sulemana, che in Champions è inutilizzabile in quanto escluso dalla lista Uefa.