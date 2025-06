Sabato torna la «Strawoman», tra ricerca e prevenzione

Torna sabato 14 giugno, con partenza alle 21 dal Sentierone, la «Strawoman», la tradizionale corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, alla 15ª edizione. Saranno proposti due percorsi, uno da 5 e l’altro da 10 chilometri, che permetteranno di attraversare sia la città bassa sia Città Alta, con passaggi lungo le Mura.

Dalle 18 sul Sentierone

Il programma dell’evento si aprirà già alle 18, con il ritrovo e l’apertura del «Village Strawoman»; prima del via sarà possibile partecipare a momenti di riscaldamento muscolare e «warm up», mentre la chiusura è prevista alle 23 con le premiazioni.

Prevenzione e salute

Ci sarà spazio anche per la prevenzione: all’interno del «Village Strawoman» saranno presenti gli specialisti di Humanitas Medical Care Bergamo – partner scientifico dell’iniziativa – per offrire consulti gratuiti su ortopedia, alimentazione e benessere psicologico, mentre Fondazione Humanitas per la Ricerca presenterà i progetti «Pink Union» dedicati alla ricerca sulle patologie femminili.