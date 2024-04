Sara Simeoni, Filippo Tortu e Livio Berruti: parata di stelle dell’atletica a Barzana

Il primo interverrà in collegamento dalle Bahamas, dove due giorni dopo (4 e 5 maggio) parteciperà alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Un’occasione da non perdere per conoscere le ultime notizie sulla sua preparazione in vista della gara che potrebbe catapultarlo nei Giochi nella Ville Lumière. Livio Berruti, impareggiabile talento dell’atletica italiana, il cui nome rimane inciso nella storia dello sport mondiale dal 1960, quando vinse alle XVII Olimpiadi di Roma la gara dei 200 metri, spezzando il dominio statunitense, ha invece inviato un video messaggio particolarmente toccante che racconta le sue imprese e al tempo stesso lancia un messaggio e un monito alle nuove generazioni. Parole che susciteranno forti emozioni nel pubblico.