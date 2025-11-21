Sport / Bergamo Città
Saranno 9 i tifosi dell’Atalanta nel settore ospiti dello stadio Maradona
CALCIO. Nonostante le più svariate limitazioni, a Napoli ci sarà una piccola presenza nerazzurra nel settore ospiti.
Napoli
Ricordate Napoli-Atalanta della scorsa stagione? Uno splendido 0-3, firmato Lookman e Retegui. E la pazza gioia degli unici due tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio Maradona, testimoni oculari di una splendida giornata di calcio. Ecco, sabato 22 novembre si gioca di nuovo Napoli-Atalanta e le presenze nerazzurre nel settore ospiti sono più che quadruplicate: da 2 a 9.
Pesano le limitazioni
Ma perché in così pochi? Vanno ricordate le limitazioni alla trasferta disposte dalle autorità: i biglietti potevano essere acquistati esclusivamente dai possessori di Dea card, non residenti in Lombardia o in Germania (visti gli scontri del marzo 2003 in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte e il gemellaggio tra la tifoseria tedesca e quella atalantina).
