Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Saranno 9 i tifosi dell’Atalanta nel settore ospiti dello stadio Maradona

CALCIO. Nonostante le più svariate limitazioni, a Napoli ci sarà una piccola presenza nerazzurra nel settore ospiti.

Redazione Web
Redazione Web
Uno dei due tifosi nel settore ospiti a Napoli, nella scorsa stagione
Uno dei due tifosi nel settore ospiti a Napoli, nella scorsa stagione
(Foto di Afb)

Napoli

Ricordate Napoli-Atalanta della scorsa stagione? Uno splendido 0-3, firmato Lookman e Retegui. E la pazza gioia degli unici due tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio Maradona, testimoni oculari di una splendida giornata di calcio. Ecco, sabato 22 novembre si gioca di nuovo Napoli-Atalanta e le presenze nerazzurre nel settore ospiti sono più che quadruplicate: da 2 a 9.

Pesano le limitazioni

Ma perché in così pochi? Vanno ricordate le limitazioni alla trasferta disposte dalle autorità: i biglietti potevano essere acquistati esclusivamente dai possessori di Dea card, non residenti in Lombardia o in Germania (visti gli scontri del marzo 2003 in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte e il gemellaggio tra la tifoseria tedesca e quella atalantina).

