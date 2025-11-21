Saranno 9 i tifosi dell’Atalanta nel settore ospiti dello stadio Maradona

Ricordate Napoli-Atalanta della scorsa stagione? Uno splendido 0-3, firmato Lookman e Retegui. E la pazza gioia degli unici due tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio Maradona, testimoni oculari di una splendida giornata di calcio. Ecco, sabato 22 novembre si gioca di nuovo Napoli-Atalanta e le presenze nerazzurre nel settore ospiti sono più che quadruplicate: da 2 a 9.