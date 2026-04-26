Sarnico Lovere Run, giornata di festa con oltre 5mila partecipanti - Foto
L’EVENTO. Vincono Simon Ekidor e Sara Bottarelli: i due atleti si confermano dopo il successo del 2025. Pienone sul lago d’Iseo.
Lago d’Iseo
Sono il keniano Simon Ekidor e Sara Bottarelli i vincitori della Sarnico Lovere Run. Entrambi avevano già vinto la gara nel 2025 e si sono confermati all’arrivo nel porto di Cornasola a Lovere. Ekidor ha percorso i 25 km in 1 ora 14 minuti e 40 secondi eguagliando il record della gara. Sara Bottarelli ha invece messo in fila tutte le avversarie chiudendo in 1 ora 26 minuti e 42 secondi.
Più di 5mila partecipanti
Ora si attende l’arrivo degli oltre 3200 partecipanti che si sono presentati al via a Sarnico, da dove era stato dato lo start alle 9,30. A loro si aggiungono le 1500 persone partite da Riva di Solto per la gara corta da 6 km. In tutto oltre 5 mila partecipanti ad una gara che è anche un’occasione di promozione turistica del lago d’Iseo.
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