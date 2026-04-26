Sarnico Lovere Run, giornata di festa con oltre 5mila partecipanti - Foto

Sono il keniano Simon Ekidor e Sara Bottarelli i vincitori della Sarnico Lovere Run. Entrambi avevano già vinto la gara nel 2025 e si sono confermati all’arrivo nel porto di Cornasola a Lovere. Ekidor ha percorso i 25 km in 1 ora 14 minuti e 40 secondi eguagliando il record della gara. Sara Bottarelli ha invece messo in fila tutte le avversarie chiudendo in 1 ora 26 minuti e 42 secondi.