Sarnico Lovere Run: sport, turismo e una connotazione sempre più internazionale

Le iscrizioni, sold-out da inizio settimana, replicano quelle del 2025 , quando sul traguardo del porto turistico di Cornasola a Lovere si erano imposti il keniano Simon Ekidor Dudi e la bresciana Sara Bottarelli: entrambi saranno al via, da piazza XX Settembre a Sarnico il 26 aprile per difendere il titolo. Le parole di Filippo Cassarino: «La Sarnico Lovere Run è ormai a tutti gli effetti un marchio noto fra gli appassionati : il 50% degli iscritti arriva da fuori regione ». E il successo supera anche i confini nazionali: il 10% dei runners in gara arriverà dall’estero (rappresentate 32 diverse nazioni).

Programma, il 25 aprile per i bambini

Il programma è quello collaudato: Sabato 25 aprile dalle 14,30 in avanti a Sarnico le «Kids Run», mentre domenica 26 alle 9,10 scatterà la «corta» da Riva di Solto e alle 9,30 il clou con la Sarnico Lovere. Per i patiti del cronometro, confermata la rilevazione del tempo sulla distanza della mezza maratona, con la misurazione riconosciuta in maniera ufficiale dalla Fidal. Per tutti gli altri, l’emozione di correre su una strada rivierasca tra il verde delle montagne a sinistra e il blu del lago d’Iseo a destra. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con la sola eccezione di uno strappo tra Parzanica e Riva di Solto e di un allungo in salita fra Castro e Lovere, appena prima del traguardo.