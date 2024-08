Scamacca, oggi la risonanza per definire la gravità della lesione

Amichevole con il Parma da dimenticare per il gioco e il risultato, ma soprattutto per l’infortunio di Gianluca Scamacca uscito dal campo senza riuscire ad appoggiare la gamba sinistra. E immediatamente si sono visti sguardi preoccupati in campo. Forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro con possibile/probabile interessamento del legamento. Da capire quale: mediale, collaterale o crociato. Ecco il primo bollettino medico diramato ieri in serata e che genera una seria preoccupazione in casa Atalanta. Oggi è prevista una risonanza per fare chiarezza.