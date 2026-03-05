Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Scandicci troppo forte: il Volley Bergamo si arrende 3-0 e saluta i playoff

SERIE A1 FEMMINILE. Il Volley Bergamo esce dai playoff scudetto: giovedì 5 marzo nella gara2 giocata a Treviglio le rossoblù non sono riuscite a contrastare la corazzata Scandicci che si è imposta in tre set conquistando la semifinale.

Kendall Kipp in attacco contro il muro di Scandicci
Kendall Kipp in attacco contro il muro di Scandicci
(Foto di Colleoni)

Il Volley Bergamo deve arrendersi alla legge del più forte e in gara2 dei playoff scudetto cede in tre set alla corazzata Scandicci che vola in semifinale. Le rossoblù non riescono a replicare la buona prova esterna in gara1 (quando avevano fatto soffrire le toscane cedendo solo al tie-break) e al PalaFacchetti di Treviglio incassano un secco 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), uscendo dai playoff. Come da pronostico, le prime quattro della regular season approdano così alle semifinali che scatteranno nel fine settimana del 14 e 15 marzo con le sfide Conegliano-Novara e Scandicci-Milano.

Ora le rossoblù nei playoff Challenge

La stagione delle rossoblù non termina però con l’eliminazione: il Volley Bergamo (così come le altre tre squadre uscite nei quarti) ora è atteso dai playoff Challenge. Le ragazze di Cervellin giocheranno nel girone B con San Giovanni in Marignano, Cuneo e Vallefoglia. La competizione mette in palio un posto alla Challenge Cup 2026/27.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Treviglio
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo
Scandicci