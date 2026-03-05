Scandicci troppo forte: il Volley Bergamo si arrende 3-0 e saluta i playoff
SERIE A1 FEMMINILE. Il Volley Bergamo esce dai playoff scudetto: giovedì 5 marzo nella gara2 giocata a Treviglio le rossoblù non sono riuscite a contrastare la corazzata Scandicci che si è imposta in tre set conquistando la semifinale.
Il Volley Bergamo deve arrendersi alla legge del più forte e in gara2 dei playoff scudetto cede in tre set alla corazzata Scandicci che vola in semifinale. Le rossoblù non riescono a replicare la buona prova esterna in gara1 (quando avevano fatto soffrire le toscane cedendo solo al tie-break) e al PalaFacchetti di Treviglio incassano un secco 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), uscendo dai playoff. Come da pronostico, le prime quattro della regular season approdano così alle semifinali che scatteranno nel fine settimana del 14 e 15 marzo con le sfide Conegliano-Novara e Scandicci-Milano.
Ora le rossoblù nei playoff Challenge
La stagione delle rossoblù non termina però con l’eliminazione: il Volley Bergamo (così come le altre tre squadre uscite nei quarti) ora è atteso dai playoff Challenge. Le ragazze di Cervellin giocheranno nel girone B con San Giovanni in Marignano, Cuneo e Vallefoglia. La competizione mette in palio un posto alla Challenge Cup 2026/27.
