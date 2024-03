Scanzo, illusione e delusione: il sogno Coppa Italia evapora al quinto set

Illusione, delusione, amarezza. Il tie-break al curaro, perso 16-14 dopo una lotta serrata di oltre due ore, spegne il sogno dello Scanzorosciate di vincere la Coppa Italia di Serie B maschile a vent’anni dall’ultimo trionfo. Venerdì 29 marzo a Campobasso i giallorossi si arrendono al Volley Arno perdendo la semifinale al 5° set (18-25, 25-16, 25-12, 19-25, 14-16) nel primo atto della Final Four che promuove in finale i toscani, attesi dal Campobasso nel match che vale il trofeo.

Per lo Scanzo è una serata di rimpianti. I bergamaschi di coach Fabbri partono male, sorpresi dall’avvio a razzo dei toscani, avanti 22-12 dopo pochi minuti e capaci di chiudere 25-18 la prima frazione. Nel secondo set però lo Scanzo reagisce, alza il livello di gioco con i centrali e sfrutta il servizio di Reseghetti (tre ace) per chiudere 25-16. I giallorossi sembrano in serata e nel terzo set accelerano volando sul 22-11 e incamerando il parziale con un comodo 25-12. Sembra virtualmente fatta per lo Scanzo ma il Volley Arno cambia marcia, balza in testa al set e nel finale piazza lo scatto decisivo sul 25-12.