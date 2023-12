Sci alpino: Flury guida la discesa di Val d’Isere, Goggia influenzata è quarta

La svizzera Jasmine Flury - 30 anni ed oro mondiale a sorpresa lo scorso anno a Meribel senza aver mai vinto prima in questa disciplina - ha ottenuto il primo successo in libera e secondo in carriera dopo uno in superG , imponendosi in 1.43.47 nella discesa di Cdm di Val d’Isere. Seconda - con doppietta elvetica - in 1.43.69 la sua connazionale Joana Haehlen e terza l’austriaca Cornelia Huetter in 1.43.71.

Niente podi così per l’Italia con Sofia Goggia - indebolita da una influenza e dopo un errore - al quarto posto in 1.43.91 dopo i successi del passato in Val d’Isere. Per Goggia - assente l’americana Mikaela Shiffrin che ha preferito riposare dopo la vittoria di una settimana fa a St. Moritz - c’è’ comunque la conquista del pettorale rosso della leader di discesa con 130 punti davanti a Flury con 113.